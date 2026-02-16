Segundo a Prefeitura, a obra tem entrega prevista para o segundo semestre de 2026 e representa um salto importante na capacidade de atendimento da unidade, que atende um público 100% dependente do Sistema Único de Saúde (SUS). A ampliação vai aumentar em 122% a área física da UBS, que passará dos atuais 507,53 m² para 1.128 m² de área construída, permitindo dobrar a capacidade de atendimento.

As obras de ampliação da Unidades Básica de Saúde (UBS) Tamoio, em Jundiaí, estão avançadas. Nesta etapa, foi concluída a concretagem da laje da área de ampliação, e os próximos serviços previstos são a execução da cobertura e do muro de contenção.

O novo espaço contará com 16 consultórios, sendo três odontológicos e um de reabilitação, além de sala de vacina e farmácia ampliadas, salas de medicação, curativos, multiuso e para atividades coletivas, espaço de emergência e observação e uma área específica para orientação à amamentação, novidade no equipamento. Outra mudança significativa será na recepção, que passará a contar com cadeiras, garantindo mais conforto, acolhimento e acessibilidade aos usuários, conforme preconiza o atendimento humanizado das unidades.

Durante a execução das obras, os atendimentos seguem funcionando normalmente na UBS, que existe desde 2010. Atualmente, a unidade possui mais de 28 mil usuários cadastrados e recebe, em média, cerca de 600 pessoas por dia.

O prefeito Gustavo Martinelli esteve no local para uma vistoria técnica e ressaltou a importância da ampliação para a população. “Essa obra é fundamental para garantir mais dignidade, conforto e qualidade no atendimento às pessoas que dependem diariamente da UBS Tamoio. Estamos investindo para que a saúde chegue de forma mais humana e eficiente a quem mais precisa”, destacou o prefeito.