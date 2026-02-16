16 de fevereiro de 2026
ABONO SALARIAL

Benefício começa a ser pago nesta segunda-feira (16)

Por Da redação | Agência Brasil
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação / Agência Brasil
Nascidos em janeiro recebem primeiro lote
Nascidos em janeiro recebem primeiro lote

Os trabalhadores nascidos em janeiro que ganharam até R$ 2.766 com carteira assinada em 2024 recebem nesta segunda-feira (16) o abono salarial . Neste primeiro lote, serão liberados R$ 2,5 bilhões para cerca de 2 milhões de beneficiários.

O valor do benefício varia de R$ 136 a R$ 1.621, conforme a quantidade de meses trabalhados em 2024. O calendário segue de forma escalonada ao longo de 2026, de acordo com o mês de nascimento.

Quem recebe neste lote

Do total de contemplados em fevereiro:

  • 1,8 milhão são trabalhadores da iniciativa privada, inscritos no Programa de Integração Social (PIS), com pagamento feito pela Caixa Econômica Federal, somando R$ 2,29 bilhões;
  • 217,2 mil são servidores públicos, inscritos no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), pagos pelo Banco do Brasil, no total de R$ 301,9 milhões.

Quem tem direito ao Abono Salarial

Tem direito ao benefício o trabalhador que:

  • está inscrito no Pis/Pasep há pelo menos cinco anos;
  • trabalhou com carteira assinada por no mínimo 30 dias em 2024;
  • recebeu remuneração média mensal de até R$ 2.766 no ano-base;
  • teve os dados corretamente informados pelo empregador no e-Social. 

Instituído pela Lei nº 7.998/90, o abono salarial pode chegar até a um salário mínimo, proporcional ao período trabalhado. Os recursos vêm do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), com a habilitação feita pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Como o pagamento é feito

Para trabalhadores da iniciativa privada (PIS):

  • a Caixa Econômica Federal realiza o pagamento prioritariamente por:
  • crédito em conta corrente ou poupança da Caixa;
  • depósito em Poupança Social Digital, movimentada pelo aplicativo Caixa Tem.

Quem não possui conta pode sacar:

  • com Cartão Social e senha em lotéricas, caixas eletrônicos e correspondentes CAIXA Aqui;
  • nas agências, com documento oficial com foto;
  • sem cartão, por meio de biometria cadastrada.

Para servidores públicos (Pasep):
O Banco do Brasil faz o pagamento por:

  • crédito em conta bancária;
  • transferência via TED ou Pix;
  • saque presencial nas agências, para quem não é correntista e não possui chave Pix.

Como consultar

Os trabalhadores podem verificar informações sobre valor, data e habilitação pelos seguintes canais:

  • aplicativo Carteira de Trabalho Digital;
  • portal Gov.br;
  • telefone 158 (Ministério do Trabalho);
  • aplicativos Caixa Tem e Benefícios Sociais Caixa;
  • atendimento Caixa ao Cidadão: 0800-726-0207.

A expectativa é que, em 2026, cerca de 22,2 milhões de trabalhadores recebam o abono salarial.

