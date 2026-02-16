A Prefeitura de Jundiaí realizou uma série de melhorias em um trecho da avenida Prefeito Luis Latorre, no Distrito Industrial, na Região Oeste da cidade. As equipes dos departamentos de Infraestrutura Urbana e Parques, Jardins e Praças da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), executaram os trabalhos em etapas: aplicação de nova capa asfáltica, desobstrução das canaletas e limpeza das caixas de drenagem.

“Realizamos a aplicação de nova capa asfáltica para recuperar o pavimento, além da limpeza completa do sistema de drenagem, com desobstrução de canaletas e caixas, prevenindo alagamentos e aumentando a durabilidade da via”, explicou o secretário da SMISP, Jeferson Coimbra.

