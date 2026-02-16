A Prefeitura de Jundiaí realizou uma série de melhorias em um trecho da avenida Prefeito Luis Latorre, no Distrito Industrial, na Região Oeste da cidade. As equipes dos departamentos de Infraestrutura Urbana e Parques, Jardins e Praças da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), executaram os trabalhos em etapas: aplicação de nova capa asfáltica, desobstrução das canaletas e limpeza das caixas de drenagem.
“Realizamos a aplicação de nova capa asfáltica para recuperar o pavimento, além da limpeza completa do sistema de drenagem, com desobstrução de canaletas e caixas, prevenindo alagamentos e aumentando a durabilidade da via”, explicou o secretário da SMISP, Jeferson Coimbra.
LEIA MAIS:
Além da pavimentação, a SMISP também executou a roçagem da área externa da via, garantindo maior visibilidade para os motoristas que trafegam pelo trecho, especialmente por se tratar de uma região com grande circulação de veículos, inclusive pesados.
“A manutenção preventiva é fundamental para garantir segurança para quem precisa passar por esse trecho. A roçagem melhora a visibilidade e a nova capa asfáltica proporciona mais conforto e segurança aos motoristas”, concluiu o secretário.