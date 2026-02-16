Um adolescente de 17 anos foi apreendido na noite deste domingo (15), suspeito de assaltar um jovem de 16 anos, durante o desfile de um bloco de Carnaval, na avenida União dos Ferroviários, em Jundiaí. Guardas municipais de Apoio Tático recuperaram o iPhone da vítima.

Os GMs Zarantonello, Fialho, Pereira e Pierre participavam da Operação Carnaval quando receberam informações de que um grupo com cerca de 10 a 15 adolescentes estaria circulando em bando e praticando furtos e roubos durante a folia.

Após o encerramento do desfile, os guardas localizaram o grupo nas proximidades do Jardim Fepasa. Ao perceberem a aproximação das viaturas, os suspeitos correram e se dispersaram.