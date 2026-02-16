Um adolescente de 17 anos foi apreendido na noite deste domingo (15), suspeito de assaltar um jovem de 16 anos, durante o desfile de um bloco de Carnaval, na avenida União dos Ferroviários, em Jundiaí. Guardas municipais de Apoio Tático recuperaram o iPhone da vítima.
Os GMs Zarantonello, Fialho, Pereira e Pierre participavam da Operação Carnaval quando receberam informações de que um grupo com cerca de 10 a 15 adolescentes estaria circulando em bando e praticando furtos e roubos durante a folia.
Após o encerramento do desfile, os guardas localizaram o grupo nas proximidades do Jardim Fepasa. Ao perceberem a aproximação das viaturas, os suspeitos correram e se dispersaram.
Um deles, no entanto, foi alcançado e detido. Durante a abordagem, os GMs encontraram com ele um iPhone 11. O adolescente alegou que o aparelho pertencia ao irmão, mas não soube informar a senha de desbloqueio nem apresentar qualquer informação que comprovasse a versão. Diante das contradições, acabou confessando que havia roubado o celular.
Já na delegacia, enquanto a ocorrência era apresentada, um jovem telefonou questionando se algum aparelho roubado durante o Carnaval havia sido recuperado. Após o cruzamento das informações, constatou-se que o iPhone apreendido lhe pertencia - ele contou que havia sido assaltado pela gangue e ameaçado de ser agredido.
A vítima compareceu ao Plantão Policial e reconheceu o adolescente como autor do roubo.
O delegado de plantão determinou a apreensão do menor e seu encaminhamento à Fundação Casa.