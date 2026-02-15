15 de fevereiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
EM JUNDIAÍ

Homem que tentou matar policial agora é preso por bater na esposa

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
JORNAL DE JUNDIAÍ
Os PMs prenderam o agressor na Vila Comercial
Os PMs prenderam o agressor na Vila Comercial

Um ex-presidiário, que cumpriu pena por tentativa de homicídio contra um policial civil - crime ocorrido em 2002, quando atirou na cabeça do agente durante uma fuga do Cadeião do Anhangabaú - foi preso neste domingo (15), por violência doméstica, na Vila Comercial, em Jundiaí.

Policiais militares do Comando de Força Patrulha (CFP) foram acionados para atender a uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegarem ao local, foram informados por testemunhas sobre o paradeiro do agressor, que havia atacado a esposa e se escondido nas proximidades.

Ele foi localizado e detido. Durante a averiguação de seus dados, os policiais constataram que ele já havia sido condenado por tentar matar um policial civil (o que no mundo do crime é identificado como palhaço, geralmente tatuado no corpo), tendo cumprido pena pelo crime.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso em flagrante por violência doméstica.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários