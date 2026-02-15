Praticar exercícios físicos é essencial para garantir uma vida próspera e de qualidade. No estado de São Paulo, mais da metade da população exerce alguma atividade física, de acordo com dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados de São Paulo (Seade). Em 2019, a porcentagem era de 39%.

O destaque fica para o avanço no número de pessoas com mais de 60 anos que praticam alguma atividade física. Em 2019, apenas três a cada dez idosos praticavam algum esporte. Enquanto isso, dados de 2025 mostram que 52% dessa faixa etária são esportistas. De acordo com o estudo, esse índice revela maior conscientização sobre os benefícios do autocuidado e da manutenção da funcionalidade física.

Gênero e idade

A pesquisa ouviu moradores de todas as regiões do estado por meio de entrevistas remotas realizadas em setembro de 2025. Em comparação às pesquisas realizadas em 2019, 2023 e 2024, os dados revelam que o hábito de se exercitar foi incorporado por boa parte da população.