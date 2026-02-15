O Paulista engatou sua segunda vitória seguida no Campeonato Paulista da Série A3, ao vencer o XV de Jaú, fora de casa, na manhã deste domingo (15), por 2 a 0.

Os gols da vitória tricolor só saíram no segundo tempo, primeiro com Camilo, o astro do Galo neste ano, e depois com Kauan Mineiro, em dois gols parecidos e de puro oportunismo.

O Galo, agora com 11 pontos e na 7ª colocação na classificação, volta a campo no próximo dia 20, às 20h, quando recebe o São Bernardo, no Jayme Cintra. A equipe do ABC faz campanha parecida com a do Galo, estando com 12 pontos e apenas uma posição à frente da equipe jundiaiense.