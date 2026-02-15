Um homem foi preso na noite de sábado (14), durante o Carnaval, após tentar matar a ex-mulher com uma faca e protagonizar um acompanhamento policial que terminou no Centro de Jundiaí.



A vítima saía de sua residência para participar das festividades quando foi surpreendida pelo ex-marido, que tentou esfaqueá-la. Um homem que presenciou a cena interveio, permitindo que a mulher conseguisse correr para escapar das agressões.

Enquanto a vítima fugia a pé, o agressor entrou em seu veículo, um HB20 Hyundai, e tentou atropelá-la. Nesse momento, uma equipe da 1ª Companhia do 49º BPMI que realizava patrulhamento preventivo pela via passou pelo local e conseguiu impedir que o crime tivesse consequências ainda mais graves.