Um homem foi preso na noite de sábado (14), durante o Carnaval, após tentar matar a ex-mulher com uma faca e protagonizar um acompanhamento policial que terminou no Centro de Jundiaí.
A vítima saía de sua residência para participar das festividades quando foi surpreendida pelo ex-marido, que tentou esfaqueá-la. Um homem que presenciou a cena interveio, permitindo que a mulher conseguisse correr para escapar das agressões.
Enquanto a vítima fugia a pé, o agressor entrou em seu veículo, um HB20 Hyundai, e tentou atropelá-la. Nesse momento, uma equipe da 1ª Companhia do 49º BPMI que realizava patrulhamento preventivo pela via passou pelo local e conseguiu impedir que o crime tivesse consequências ainda mais graves.
Ao perceber a presença policial, o criminoso fugiu com o veículo, dando início a um acompanhamento que mobilizou diversas equipes do 49º e 11º BPMI. A fuga passou por vários bairros da cidade, saindo da Vila Hortolândia e seguindo até a região central.
Durante o acompanhamento, o motorista atropelou um motoboy que realizava entregas para a plataforma iFood. O entregador sofreu escoriações pelo corpo e teve a motocicleta danificada, mas, não sofreu ferimentos graves.
O acompanhamento terminou no Centro de Jundiaí, onde os policiais conseguiram abordar e prender o infrator da lei, encerrando a sequência de crimes. O preso confessou as tentativas de agressão e atropelamento. A ocorrência foi apresentada na central de flagrantes de Jundiaí.