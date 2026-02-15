Um cão que estava pendurado em uma pedreira na cidade de São Roque, no interior paulista, foi salvo de rapel por uma equipe do 15º Grupamento de Bombeiros. O resgate foi realizado no último dia 12, mas as fotos foram divulgadas somente nesse sábado (14).
Os Bombeiros chegaram até o cão após serem informados de que ele estava há quatro dias em situação de risco em uma pedreira, com possibilidade de cair de uma altura de cerca de 100 metros.
Tudo aconteceu no Pico da Pedreira, conhecido popularmente como ‘Pedreira do Marmeleiro’. O animal havia sofrido uma queda e permaneceu na parte alta da encosta, de onde não conseguia sair.
Diante da situação, os bombeiros fizeram o reconhecimento do local a partir do topo da pedreira e constataram que o cão estava aproximadamente 15 metros abaixo do ponto de acesso seguro. Foi montado um sistema de rapel com ancoragens seguras e seguindo os protocolos de salvamento em altura. Assim, foi possível alcançar o animal, imobilizá-lo e içá-lo juntamente com um dos bombeiros, por meio de um sistema mecânico. O resgate foi um sucesso, e o cão aventureiro saiu ileso e sem ferimentos.