Um cão que estava pendurado em uma pedreira na cidade de São Roque, no interior paulista, foi salvo de rapel por uma equipe do 15º Grupamento de Bombeiros. O resgate foi realizado no último dia 12, mas as fotos foram divulgadas somente nesse sábado (14).

Os Bombeiros chegaram até o cão após serem informados de que ele estava há quatro dias em situação de risco em uma pedreira, com possibilidade de cair de uma altura de cerca de 100 metros.

LEIA MAIS: