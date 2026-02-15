Nesta terça-feira (17) a Fábrica das Infâncias Japy recebe o ‘Blokids’, uma inicativa voltada para aproximar as crianças da alegria dos bailes, das marchinhas e das músicas infantis, em um espaço de convivência, imaginação e descoberta cultural. O evento ocorre a partir das 10h30.

Realizado pelo CENA 4, o “Blokids” conta com vocalistas, percussões, metal e cavaquinho eu resgatam sonoridades do carnaval tradicional, em uma apresentação vibrante com duração de uma hora. Durante o espetáculo, será realizado um desfile de fantasias; assim, o público é convidado a comparecer fantasiado ou com adereços chamativos, criando um momento social que transforma o espaço em um verdadeiro baile carnavalesco infantil.

