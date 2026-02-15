Nesta terça-feira (17) a Fábrica das Infâncias Japy recebe o ‘Blokids’, uma inicativa voltada para aproximar as crianças da alegria dos bailes, das marchinhas e das músicas infantis, em um espaço de convivência, imaginação e descoberta cultural. O evento ocorre a partir das 10h30.
Realizado pelo CENA 4, o “Blokids” conta com vocalistas, percussões, metal e cavaquinho eu resgatam sonoridades do carnaval tradicional, em uma apresentação vibrante com duração de uma hora. Durante o espetáculo, será realizado um desfile de fantasias; assim, o público é convidado a comparecer fantasiado ou com adereços chamativos, criando um momento social que transforma o espaço em um verdadeiro baile carnavalesco infantil.
A diretora do Cena 4, Paula Miurim, reforça o espírito da atração ao afirmar: “Toda apresentação conta com muita música, confete e tudo que o carnaval tem direito. A atividade se apresenta como uma excelente oportunidade para as crianças conhecerem a festa, ampliarem seu repertório cultural e se divertirem junto com a família e amigos. É nesse encontro, entre música, fantasia e afeto, que as crianças mantêm viva a tradição e carregam consigo o futuro do carnaval.
O Cena 4 Produções é jundiaiense e atua desde 2020, sob a direção de Paulinha Miurim, e promove apresentações e atividades interativas, como contações de histórias e intervenções circenses.