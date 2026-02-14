Policiais militares do 11º Batalhão prenderam um homem por tráfico de drogas no Jardim das Hortênsias, em Itupeva. Dezenas de porções de entorpecentes foram apreendidas. A prisão e a apreensão só foram possíveis com o auxílio de um drone, operado por um policial que indicava à equipe em terra onde o suspeito havia se escondido e onde estava a droga.

Os PMs foram até um local conhecido como ponto de tráfico e passaram a monitorar a área com o drone, enquanto outra equipe realizava incursão por terra. Ao perceber a presença policial, o suspeito tentou fugir, mas foi acompanhado pelo equipamento aéreo, o que permitiu identificar o local onde ele se escondeu e onde abandonou uma sacola com drogas.

Com as informações repassadas pelo operador do equipamento, os policiais conseguiram deter o suspeito e localizar os entorpecentes.