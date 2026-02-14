14 de fevereiro de 2026
FLAGRANTE

Com auxílio de um drone, PM prende traficante e apreende drogas


O PM acha as drogas, após ser informado pelo operador do drone
O PM acha as drogas, após ser informado pelo operador do drone

Policiais militares do 11º Batalhão prenderam um homem por tráfico de drogas no Jardim das Hortênsias, em Itupeva. Dezenas de porções de entorpecentes foram apreendidas. A prisão e a apreensão só foram possíveis com o auxílio de um drone, operado por um policial que indicava à equipe em terra onde o suspeito havia se escondido e onde estava a droga.

Os PMs foram até um local conhecido como ponto de tráfico e passaram a monitorar a área com o drone, enquanto outra equipe realizava incursão por terra. Ao perceber a presença policial, o suspeito tentou fugir, mas foi acompanhado pelo equipamento aéreo, o que permitiu identificar o local onde ele se escondeu e onde abandonou uma sacola com drogas.

Com as informações repassadas pelo operador do equipamento, os policiais conseguiram deter o suspeito e localizar os entorpecentes.

Ele foi conduzido à delegacia, onde permaneceu preso em flagrante por tráfico de drogas.

Com auxílio do drone, os policiais conseguiram prender o suspeito

