Como parte das ações do programa Desenvolve+, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, por meio do eixo Investe+, o Terminal Intermodal de Jundiaí (TIJU) recebeu, uma visita técnica que reuniu equipes das secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Planejamento Urbano e Meio Ambiente. A iniciativa teve como objetivo apresentar, de forma integrada, a importância estratégica do equipamento para o desenvolvimento econômico da cidade, além de alinhar os projetos de expansão e o potencial de atração de novos investimentos industriais e logísticos.

A visita foi conduzida pelo diretor de Fomento à Indústria, Gilson Pichioli, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, e contou com a presença do secretário de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, Marco Bedin, além de diretores e técnicos da pasta que atuam diretamente em projetos urbanos e na análise da certidão de uso do solo. Parte da equipe participou do processo de aprovação do TIJU no passado, o que reforçou a importância de conhecer de perto a operação atual e os planos futuros do terminal.

Atualmente, o TIJU movimenta cerca de 4 mil contêineres por mês, conectando Jundiaí ao Porto de Santos por meio da ferrovia, consolidando o município como um dos principais polos logísticos do interior paulista. Durante a visita, os técnicos puderam acompanhar o funcionamento do terminal, entender sua capacidade operacional, os impactos positivos para a economia local e regional e conhecer os projetos de ampliação da área.