Como parte das ações do programa Desenvolve+, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, por meio do eixo Investe+, o Terminal Intermodal de Jundiaí (TIJU) recebeu, uma visita técnica que reuniu equipes das secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Planejamento Urbano e Meio Ambiente. A iniciativa teve como objetivo apresentar, de forma integrada, a importância estratégica do equipamento para o desenvolvimento econômico da cidade, além de alinhar os projetos de expansão e o potencial de atração de novos investimentos industriais e logísticos.
A visita foi conduzida pelo diretor de Fomento à Indústria, Gilson Pichioli, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, e contou com a presença do secretário de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, Marco Bedin, além de diretores e técnicos da pasta que atuam diretamente em projetos urbanos e na análise da certidão de uso do solo. Parte da equipe participou do processo de aprovação do TIJU no passado, o que reforçou a importância de conhecer de perto a operação atual e os planos futuros do terminal.
Atualmente, o TIJU movimenta cerca de 4 mil contêineres por mês, conectando Jundiaí ao Porto de Santos por meio da ferrovia, consolidando o município como um dos principais polos logísticos do interior paulista. Durante a visita, os técnicos puderam acompanhar o funcionamento do terminal, entender sua capacidade operacional, os impactos positivos para a economia local e regional e conhecer os projetos de ampliação da área.
Entre os investimentos previstos está a expansão do terminal, com aumento da área total e a construção de um novo galpão logístico, que permitirá o recebimento e despacho de mercadorias diretamente dos contêineres, tornando a operação ainda mais eficiente. Com esses investimentos e a implantação de novas operações, a expectativa é que, no médio prazo, o volume movimentado pelo TIJU possa crescer em cerca de 50%.
Outro destaque apresentado foi o projeto, em parceria com a empresa Contrail e a Receita Federal, para a implantação de um Centro Logístico Industrial Alfandegado (CLIA), também conhecido como Porto Seco. A estrutura permitirá que mercadorias destinadas à exportação sejam desembaraçadas em Jundiaí e sigam diretamente para o Porto de Santos, além de possibilitar a nacionalização de mercadorias importadas no próprio município.
Visita
Para o diretor de Fomento à Indústria, Gilson Pichioli, a visita reforça o papel do TIJU dentro da estratégia de desenvolvimento econômico da cidade. “Essa agenda faz parte das ações do Desenvolve+, dentro do eixo Investe+, que busca fortalecer a atração de investimentos para Jundiaí. Mostrar à equipe técnica o quanto o TIJU movimenta hoje, seus projetos de expansão e a implantação de um futuro CLIA é fundamental, porque estamos falando de geração de empregos, aumento de arrecadação e de mais competitividade para a cidade e toda a região”, destacou.
O secretário de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, Marco Bedin, também ressaltou a importância da integração entre as áreas técnicas. “Conhecer de perto a operação do TIJU e seus planos de crescimento é essencial para que o planejamento urbano caminhe alinhado ao desenvolvimento econômico. Essa visita fortalece o trabalho técnico necessário para viabilizar futuras ampliações e novos empreendimentos estratégicos para Jundiaí”, afirmou.
A visita técnica ao Terminal Intermodal reforça o compromisso da Prefeitura de Jundiaí, por meio do Desenvolve+, em consolidar o município como referência logística, industrial e de inovação, impulsionando o crescimento sustentável, a atração de indústrias e a geração de oportunidades para a população.