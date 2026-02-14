O Brasil observou um salto expressivo nos acidentes provocados por picadas de escorpião nos últimos 10 anos. Segundo dados do Ministério da Saúde, as notificações passaram de cerca de 85 mil em 2015 para mais de 200 mil em 2023, ano recorde da série histórica – um aumento de 230% quando comparado ao período de 2005 a 2015.

A bióloga e assistente técnica de apoio à pesquisa do Biotério de Artrópodes do Instituto Butantan Denise Candido explica que o crescimento substancial está relacionado à interação de diversos fatores. Entre eles estão a urbanização acelerada, os impactos das mudanças climáticas e a consequente perda de biodiversidade, além das próprias características biológicas do animal.

O cenário consolida o escorpionismo como um relevante problema de saúde pública no país e revela um quadro de desequilíbrios e transformações ambientais.

Cidades em expansão