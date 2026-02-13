A reunião teve como foco o fortalecimento da transparência, da segurança nas relações de consumo e o aperfeiçoamento dos mecanismos de controle sobre produtos e serviços utilizados pela administração pública.

Representantes da Prefeitura de Jundiaí e do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (IPEM-SP) se reuniram no Paço Municipal para discutirem o alinhamento de termos de cooperação voltados à promoção de boas práticas e ao aprimoramento de procedimentos administrativos e de fiscalização. O encontro contou com a presença do prefeito Gustavo Martinelli, de secretários municipais, de representantes do Procon Jundiaí e do vereador Dika Xique Xique, representando o Poder Legislativo.

“Essa reunião é fundamental para alinharmos ações de cooperação e parceria entre o município e o IPEM. Quando falamos em boas práticas e fiscalização, estamos falando de transparência e de responsabilidade com o dinheiro público”, afirmou o prefeito.

“Quando a Prefeitura faz compras com qualidade, pagando pelo que efetivamente é entregue, com confiabilidade no produto e no uso do recurso, isso gera respeito ao dinheiro público e confiança na gestão. Ter o apoio de um órgão técnico como o IPEM traz segurança, fortalece a transparência e valoriza o trabalho dos nossos servidores”, explicou Emily Scapinelli, secretária de Administração e Gestão de Pessoas (SMAGP).

Ações conjuntas de fiscalização e orientação

Durante o encontro, o Procon Jundiaí e os representantes do IPEM também iniciaram conversas para ações estratégicas e conjuntas de fiscalizações e orientações.

“É muito importante essa aproximação entre o Procon e o Ipem, porque são instituições reconhecidas pela população como órgãos sérios na defesa dos interesses do consumidor. Tanto o Procon quanto o IPEM têm a missão de garantir segurança, assegurando que todas as relações estejam dentro das normas do Código de Defesa do Consumidor”, destacou o diretor do Procon Jundiaí, Marcelo Canale.