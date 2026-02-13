A mobilização foi realizada na sede do Ministério Público de Santa Catarina, e reuniu autoridades e ativistas da causa animal de diversos estados. O município foi representada pela assessora de Políticas Governamentais da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA), Alessandra Prandi, a convite do deputado estadual Rafael Saraiva.

A Prefeitura de Jundiaí participou nesta semana de uma mobilização nacional em defesa da causa animal ao acompanhar, em Florianópolis (SC), os desdobramentos jurídicos do caso do cão Orelha, morto no início de janeiro após sofrer maus-tratos.

Entre os avanços obtidos pelo ato está a nomeação de uma advogada com atuação específica na causa animal para acompanhar todos os autos do processo, além da autorização para a exumação do corpo do animal, etapa fundamental para a produção de provas técnicas, já que não houve necropsia nem laudo pericial no momento da morte.

“Mais do que acompanhar um caso específico, a presença de Jundiaí simboliza um posicionamento político claro: crimes contra animais precisam ser tratados com rigor, técnica e responsabilidade institucional, para que gerem precedentes e fortaleçam as políticas públicas em todo o País”, destacou Alessandra.

A mobilização também levantou debates estruturais, como a necessidade de revisão do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que hoje não prevê penalização específica para jovens envolvidos em crimes de maus-tratos contra animais.

Jundiaí na causa