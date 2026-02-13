Entre hoje (13) até a quarta-feira de cinzas (18), cerca de 24 milhões de veículos devem circular pelas estradas de São Paulo. Nas rodovias concedidas, a estimativa é de circulação de 19,8 milhões de veículos até a quarta-feira (18). Já nas rodovias administradas pelo DER-SP, são esperados 4,1 milhões de usuários, número 5% maior do que no Carnaval de 2025. E é hoje (13) que deve ser registrado o maior volume nas vias não concedidas, com mais de 664 mil veículos.

O fluxo deve ser mais intenso nos corredores que ligam a Região Metropolitana de São Paulo ao litoral e ao interior. Para garantir a segurança de quem vai circular pelas estradas paulistas nestes dias, uma operação especial será realizada em vias administradas pelo Departamento de Estradas e Rodovias (DER-SP) e nas pistas concedidas, fiscalizadas pela Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).

Quais rodovias devem ter mais trânsito no Carnaval

Segundo dados do Governo de São Paulo, entre os trechos com expectativa de tráfego mais intenso estão: