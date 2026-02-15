A decisão que acarretou no fim do funcionamento de supermercados, hipermercados, atacados e atacarejos aos domingos e feriados no Espírito Santo, a partir de março, repercutiu entre representantes do comércio e dos trabalhadores paulistas. A medida foi definida em convenção coletiva entre a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES) e o Sindicato dos Comerciários e terá caráter experimental até 31 de outubro.

Pelo acordo, funcionários de empresas do setor alimentício não poderão trabalhar aos domingos e feriados. A regra atinge principalmente grandes redes. Pequenos mercados de bairro poderão abrir, desde que não tenham empregados com carteira assinada atuando nesses dias.

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado de São Paulo (Sincovaga), Álvaro Furtado, afirma que a decisão foi fruto de negociação entre empregadores e empregados, mas avalia que alguns pontos não foram devidamente considerados. “O domingo é o melhor dia de compras no setor. O comércio não funciona aos domingos porque gosta, mas porque o consumidor quer”, afirma.