O projeto é conduzido pelo professor Iliandro Oliveira, que adapta o ensino ao público de cada espaço. Para adolescentes e adultos, as abordagens variam conforme o perfil dos participantes; já para as crianças, o aprendizado é lúdico, com histórias que explicam o movimento de cada peça. Iliandro explica que a ludicidade é necessária. “Se ensinar todas as regras de uma vez, fica meio cansativo, por isso tenho essa metodologia para deixar as crianças à vontade e fazer com que elas gostem do jogo.” A abordagem mostra-se eficaz, como relata Fábio Marques, pai de Sophia, frequentadora do espaço. “De imediato, a minha filha já assimilou a montagem do jogo.”

A cada fim de semana, o xadrez se transforma em aprendizado, superação e socialização. O projeto “Xadrez para Todos” atrai crianças, jovens e adultos que se encontram para ter seu primeiro contato com o jogo ou melhorar as próprias habilidades de forma acessível e com acompanhamento qualificado. Aos sábados na Biblioteca Municipal Nelson Foot e aos domingos na Fábrica das Infâncias Japy, Jundiaí oferece uma hora de oficina aberta ao público.

O principal objetivo de Iliandro é atrair públicos diversos e desmistificar a complexidade do xadrez, mostrando que o jogo é acessível e capaz de criar um ambiente de troca e aprendizado coletivo. Deste modo, a participação é livre, sem necessidade de conhecimento prévio ou agendamento. Mais do que um passatempo, o xadrez estimula o raciocínio lógico, a memória e a concentração, contribuindo tanto para a prevenção do declínio cognitivo quanto para a melhora do desempenho escolar e profissional, além de desenvolver resiliência, controle emocional e socialização.

Na Fábrica das Infâncias Japy, Iliandro conduz a oficina há seis meses. Já na Biblioteca Municipal Nelson Foot, a relação com o xadrez é bem mais antiga: são 17 anos de história. No início, ele levava o filho para jogar no local, até que os frequentadores passaram a pedir aulas, transformando o espaço em um ponto de encontro espontâneo. Em um período em que Iliandro se afastou da biblioteca, sua ausência foi sentida e questionada pelo público. A partir disso, a atividade passou a integrar oficialmente a programação da Biblioteca Nelson Foot, reforçando, desde sua origem, o xadrez como uma prática de convivência familiar e de criação de laços de amizade.

Horários:

Aos sábados, às 10h, na Biblioteca Municipal Nelson Foot

Endereço: avenida Dr. Cavalcanti, 396, complexo Argos – Vila Arens

Telefone: (11) 4588-7975

Aos domingos, às 10:30h, na Fábrica das Infâncias Japy

Endereço: rua Lacerda Franco, 175 – Vila Arens

Telefone: (11) 4521-0971