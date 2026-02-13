Uma mulher foi presa por policiais militares da 1ª Companhia do 49º Batalhão, suspeita de furtar diversos estabelecimentos comerciais na região da Vila Arens, em Jundiaí.

De acordo com a PM, a equipe realizava patrulhamento quando foi acionada por uma comerciante do ramo de vestuário, que relatou ter sido vítima de furto. Segundo ela, uma mulher vestindo blusa preta e carregando uma sacola de mercado teria subtraído peças de roupa da loja.

Durante buscas pelo bairro, os policiais localizaram uma mulher com as mesmas características saindo de uma farmácia na rua Vigário João José Rodrigues. Na abordagem, foram encontrados na sacola diversos produtos, entre eles shampoos, condicionadores, dois brinquedos e cinco peças de roupa.