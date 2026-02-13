Para garantir a oferta, a Sabesp colocará em operação uma unidade móvel com capacidade de produzir 2,6 milhões de litros de água por dia. Esse equipamento injeta 30 litros por segundo direto na rede onde for necessário. Isso evita a falta de água em áreas mais altas e mantém o sistema estável durante os picos de consumo do feriado.

A Sabesp preparou uma operação especial para o Carnaval em Jarinu que combina três novidades: a instalação de uma Estação de Tratamento de Água (ETA) Móvel, a entrega antecipada do reservatório da Vila Primavera e o reforço imediato com contêineres de água no Sistema Trieste. Juntas, essas medidas garantem mais água para os moradores e turistas que visitam a cidade.

A Companhia acelerou também a entrega do novo reservatório da Vila Primavera, que entra em operação nesta semana de pré-Carnaval. A estrutura física está concluída e as equipes trabalham agora nas interligações finais de rede e bombeamento para que ele comece a operar imediatamente. Este projeto faz parte de um investimento de R$ 2,4 milhões em melhorias para a cidade.

Já no sistema de abastecimento do bairro Trieste, que atende 55% das ligações de Jarinu, a Sabesp instalará duas unidades de reservatórios tipo "contêiner" no local. Essa medida adiciona 140 mil litros de reserva extra para uso imediato, garantindo fôlego para o sistema mais importante do município durante os dias de maior demanda.

Durante todo o feriado, técnicos da Sabesp estarão de plantão monitorando a pressão das redes em tempo real. Além disso, a companhia já confirmou o próximo passo para o município: a construção de um novo reservatório na Vila Trieste com capacidade para 1 milhão de litros.