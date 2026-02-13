Três homens foram presos e centenas de porções de maconha, crack e cocaína foram apreendidas por policiais militares do Comando de Força Patrulha (CFP) durante uma ação no Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí, na madrugada desta sexta-feira (13).

De acordo com a PM, as equipes realizavam patrulhamento em um ponto conhecido pelo tráfico de drogas quando avistaram um homem em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir, mas tropeçou na sarjeta e caiu, sofrendo ferimentos no rosto e no braço.

Com ele, os policiais encontraram uma bolsa contendo diversas porções de entorpecentes. Após receber voz de prisão, ele foi encaminhado a uma unidade de saúde para atendimento médico.