13 de fevereiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
EM JUNDIAÍ

Homem é preso e 'cagueta' dois comparsas, que também são presos

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
As drogas foram apreendidas pelos policiais militares
As drogas foram apreendidas pelos policiais militares

Três homens foram presos e centenas de porções de maconha, crack e cocaína foram apreendidas por policiais militares do Comando de Força Patrulha (CFP) durante uma ação no Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí, na madrugada desta sexta-feira (13).

De acordo com a PM, as equipes realizavam patrulhamento em um ponto conhecido pelo tráfico de drogas quando avistaram um homem em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir, mas tropeçou na sarjeta e caiu, sofrendo ferimentos no rosto e no braço.

Com ele, os policiais encontraram uma bolsa contendo diversas porções de entorpecentes. Após receber voz de prisão, ele foi encaminhado a uma unidade de saúde para atendimento médico.

Ainda segundo a corporação, durante o atendimento ele informou que a droga destinada ao abastecimento do ponto de venda estava com outros dois homens, escondidos em uma área de mata próxima ao local da abordagem.

Outras equipes foram acionadas, localizaram os dois suspeitos delatados e apreenderam mais centenas de porções de drogas.

Os três homens foram conduzidos ao Plantão Policial, onde permaneceram presos em flagrante por tráfico de entorpecentes.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários