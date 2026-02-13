Três homens foram presos e centenas de porções de maconha, crack e cocaína foram apreendidas por policiais militares do Comando de Força Patrulha (CFP) durante uma ação no Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí, na madrugada desta sexta-feira (13).
De acordo com a PM, as equipes realizavam patrulhamento em um ponto conhecido pelo tráfico de drogas quando avistaram um homem em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir, mas tropeçou na sarjeta e caiu, sofrendo ferimentos no rosto e no braço.
Com ele, os policiais encontraram uma bolsa contendo diversas porções de entorpecentes. Após receber voz de prisão, ele foi encaminhado a uma unidade de saúde para atendimento médico.
Ainda segundo a corporação, durante o atendimento ele informou que a droga destinada ao abastecimento do ponto de venda estava com outros dois homens, escondidos em uma área de mata próxima ao local da abordagem.
Outras equipes foram acionadas, localizaram os dois suspeitos delatados e apreenderam mais centenas de porções de drogas.
Os três homens foram conduzidos ao Plantão Policial, onde permaneceram presos em flagrante por tráfico de entorpecentes.