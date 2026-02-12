Durante a programação, foram apresentadas as diretrizes para o ano, orientações sobre matrícula e rematrícula de alunos, além da apresentação dos novos professores e do organograma da Secretaria para 2026. O momento também foi dedicado ao alinhamento de metas e ao fortalecimento do trabalho integrado das equipes.

O ano letivo de 2026 da Secretaria de Esporte e Lazer (SMEL) de Jundiaí já está aberto. O evento de abertura foi realizado nesta semana no auditório do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) do município e contou com a presença do prefeito Gustavo Martinelli e da secretária Rita Orsi, que deram as boas-vindas aos educadores esportivos, colaboradores e demais servidores da Pasta.

Em sua fala, o prefeito Gustavo Martinelli destacou a importância do trabalho desenvolvido pela equipe ao longo do último ano e reforçou o compromisso da gestão com o fortalecimento do esporte no município. “Quero parabenizar cada um de vocês pelo trabalho realizado em 2025. O esporte de Jundiaí tem avançado tanto nas competições quanto na ampliação do acesso da população às atividades esportivas. Seguiremos investindo para garantir estrutura, qualidade e mais oportunidades para nossos atletas e para toda a comunidade”, afirmou.

A secretária Rita Orsi ressaltou os projetos em andamento e as melhorias previstas para os equipamentos esportivos da cidade, além da importância do engajamento das equipes. “Nosso objetivo para 2026 é fortalecer ainda mais o acesso ao esporte, com planejamento, organização e valorização dos nossos profissionais. Temos obras em andamento, eventos importantes programados e ações que vão ampliar as oportunidades para a população. Esse alinhamento com a equipe é fundamental para que possamos avançar com qualidade e responsabilidade”, destacou.

Entre os destaques apresentados estão as obras no CECE Romão de Souza, na piscina semiolímpica do Complexo Esportivo Dr. Nicolino de Lucca (Bolão) e nos ginásios principal e anexo do centro esportivo. Também foram abordados os principais eventos da temporada, além de questões administrativas, orçamentárias e de gestão de pessoas.