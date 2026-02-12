A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) soltou nesta quinta-feira (12) um boletim de balneabilidade. O documento indica que a maioria das praias monitoradas no litoral apresenta condições adequadas para banho durante o feriado de Carnaval.

Do total de 175 praias acompanhadas, 147 estão classificadas como próprias. O que indica que, de que 8 em cada 10 praias estão próprias para banho. O destaque positivo fica para o litoral norte, com boas opções para os foliões nas cidades de Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabela e São Sebastião.

