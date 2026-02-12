A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) soltou nesta quinta-feira (12) um boletim de balneabilidade. O documento indica que a maioria das praias monitoradas no litoral apresenta condições adequadas para banho durante o feriado de Carnaval.
Do total de 175 praias acompanhadas, 147 estão classificadas como próprias. O que indica que, de que 8 em cada 10 praias estão próprias para banho. O destaque positivo fica para o litoral norte, com boas opções para os foliões nas cidades de Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabela e São Sebastião.
Em contrapartida, é na Baixada Santista onde se concentra o maior número de praias impróprias para banho. São 22 no total distribuídas entre Santos, Praia Grande e São Vicente.
Orientações aos banhistas
A recomendação da Cetesb é verificar a situação da qualidade da água da praia que se pretende visitar antes de ir ao local escolhido, já que um mesmo município pode apresentar condições distintas de balneabilidade.
Além disso, a Companhia orienta os banhistas a evitarem contato com a água em praias classificadas como impróprias, pois a exposição pode representar riscos à saúde.
As condições de cada trecho podem ser identificadas, por meio de bandeiras verdes e vermelhas, afixadas nas praias. O programa de monitoramento da Cetesb cobre cerca de 256 quilômetros do litoral paulista, o que permite um acompanhamento contínuo da qualidade da água.
Os dados orientam ações de prefeituras e concessionárias de saneamento, como reforço na operação de esgotamento, manutenção de redes, identificação de lançamentos irregulares e adequações na drenagem.
A próxima atualização do boletim de balneabilidade será divulgada no dia 19 de fevereiro.