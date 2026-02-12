Um motociclista ficou gravemente ferido ao se envolver em um acidente no km 86 da rodovia dos Bandeirantes, em Campinas. Segundo a Artesp, o helicóptero Águia da Polícia Militar de São Paulo foi acionado para o resgate da vítima.

Ainda de acordo com a Artesp, a moto trafegava pela rodovia sentido Campinas quando ao adentrar no acostamento bateu em uma carreta que estava parada sobre a pista.

Segundo a concessionária que administra a via, o helicóptero pousou no canteiro central da rodovia, provocando a interdição parcial das pistas. O motorista da carreta saiu ileso do acidente.