Poupatempo retoma atendimentos em Jundiaí na quarta-feira (18)

Por Da redação | Agência São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / Governo de SP
Para conseguir atendimento presencial é necessário agendamento obrigatório

O posto do Poupatempo em Jundiaí estará fechado na segunda (16) e terça-feira (17) de Carnaval. O atendimento presencial na unidade será retomado na quarta-feira (18), a partir de 12h, mediante agendamento prévio obrigatório.

Durante o período em que os atendimentos estiverem suspensos devido a folia, os canais digitais do Poupatempo permanecerão disponíveis. São mais de 3,5 mil serviços digitais acessíveis de maneira on-line. Pelas plataformas digitais, a população pode realizar consultas, solicitações e acompanhar serviços públicos sem necessidade de sair de casa.

O Poupatempo conta com 245 postos de atendimento presencial e cerca de 900 totens de autoatendimento, distribuídos em todas as regiões do estado.

Serviço

Para agendar atendimento presencial ou acessar os serviços digitais, os canais oficiais são:

Portal: www.poupatempo.sp.gov.br;
Aplicativo: Poupatempo sp.gov.br;
WhatsApp: (11) 95220-2974;
Totens de autoatendimento.

