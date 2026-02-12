O posto do Poupatempo em Jundiaí estará fechado na segunda (16) e terça-feira (17) de Carnaval. O atendimento presencial na unidade será retomado na quarta-feira (18), a partir de 12h, mediante agendamento prévio obrigatório.

Durante o período em que os atendimentos estiverem suspensos devido a folia, os canais digitais do Poupatempo permanecerão disponíveis. São mais de 3,5 mil serviços digitais acessíveis de maneira on-line. Pelas plataformas digitais, a população pode realizar consultas, solicitações e acompanhar serviços públicos sem necessidade de sair de casa.

