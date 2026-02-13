A alegria e a irreverência imperam neste tempo de alegria e fantasias. Este reinado domina as emoções de todas as gerações. Não só pelas nuances de quem viveu momentos inesquecíveis, ou por quem sonha por estes momentos, mas também pela inolvidável trilha sonora de tão belas canções, que são inspiradas no nosso cotidiano. A cidade abraçou saudosos arquitetos da folia. Personalidades marcantes do nosso carnaval.

De janeiro a janeiro, “Ineizinha do pandeiro”. É tempo de cortejar a mais nobre foliã de nossos carnavais. Uma jovem senhora que, até aos 90 anos de idade, desfilou pelo mais tradicional bloco da cidade. Maria Ignez de Oliveira Leni começou a tocar pandeiro aos 17 anos e nunca mais se separou. Desde então foi presença iluminada onde a alegria sempre ancorou. Como era gostoso vê-la sorrindo, numa felicidade que brota do coração e se alastra contagiante, pelas belezas das pessoas que amam a vida.

Na majestosa passarela do samba, numa das maiores cidades do mundo, a capital de todos os paulistas, a escola do 1º grupo, a X9 Paulistana, prestou uma significativa homenagem ao cidadão jundiaiense, artista plástico de renome internacional, o brilhante saudoso InosCorradin.

/é amor demais/não da pra conter/em qualquer lugar/estou com você/eu sou X9/X9 é arte e emoção/InosCorradin/ a inspiração/

A sua faculdade de espírito, de representar imagens criadoras, seduziu os diretores da aplaudida X9. Seus brilhantes compositores, de sua inspiração, criaram versos poéticos no samba enredo.O cavaco começou a chorar, a marcação acompanhou o ritmo. Lá veio, então, o grito de guerra pra sacudir a galera e mostrar o genial Inos Corradin.

A admiração ao Inos,além do belo refrão do samba enredo da X9, foi concluído com os versos destinados ao nosso querido jundiaiense:

Sua obra se fez imortal/hoje brilha no meu carnaval/o Brasil te consagrou/Jundiaí te abraçou/.

Outro imortal carnavalesco jundiaiense. Olha aí Erazê! Olha aí o seu bloco de coração! O supercampeão Refogado chegou, para brilhar em mais um carnaval. E este reinado de fantasia do Refogado deve muito ao seu grande idealizador Erazê Martinho:Amigos dos sem amigos/Dono de olhar delicado/Com seu jeito arrojado

/È fundador do Refogado.

Quero neste espaço rememorar os dizeres do nosso maior escritor, Machado de Assis, datado de 1894:

“É crença minha, que no dia que o deus Momo for de todo exilado deste mundo, o mundo acaba”, vamos aproveitar o momento de fantasia do tempo do seu reinado.

Quer queiram os menos otimistas, os aplausos não ficam na ilusão destes dias do domínio da alegria. Os aplausos permanecem. Ficam guardados na memória viva de nossos corações. Alimentam sim, todos os nossos dias, na espera ansiosa de outros carnavais. Fiquem de mãos atadas com a alegria de viver. Deixam a tristeza pra fora e mandam a saudade esperar. Chegou o carnaval. “Vou beijar-te agora, não me leve a mal, hoje é carnaval.” Vem não deixe pra depois, vem que a noite linda e é de nós dois, em teus braços quero ver o dia amanhecer.

Guaraci Alvarenga é advogado