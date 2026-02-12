As chuvas frequentes dos últimos dias elevaram os níveis de umidade em Jundiaí e em toda a região. Junto com ela, os casos de mofo dentro das residências também aumentaram. O fenômeno, comum em períodos prolongados de instabilidade, tem provocado preocupação entre quem convive com as chamadas alergias respiratórias.

Segundo especialistas, ambientes fechados e pouco ventilados favorecem a proliferação de fungos, responsáveis pelo cheiro característico e pelas manchas escuras em paredes, móveis e roupas. Para pessoas sensíveis, a exposição pode desencadear crises de rinite, tosse persistente, irritação nos olhos, agravamento de quadros de asma e até mesmo pneumonias.

LEIA MAIS: