Policiais militares da 1ª Companhia do 49º Batalhão prenderam um homem por violência doméstica na noite desta quarta-feira (11), no Jardim São Camilo, em Jundiaí. Ele é suspeito de agredir a companheira, que está grávida de cinco meses.

A equipe foi acionada via 190 para atender a ocorrência. No local, os policiais fizeram contato com a vítima, que relatou ter tido um desentendimento com o companheiro e afirmou ter sido agredida com um tapa no rosto.

Segundo a mulher, a discussão teria começado por motivo de desconfiança, após uma ligação telefônica não atendida.