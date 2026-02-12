12 de fevereiro de 2026
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Mulher grávida é agredida e companheiro é preso em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Os PMs prenderam o companheiro da vítima, suspeito de agredi-la
Os PMs prenderam o companheiro da vítima, suspeito de agredi-la

Policiais militares da 1ª Companhia do 49º Batalhão prenderam um homem por violência doméstica na noite desta quarta-feira (11), no Jardim São Camilo, em Jundiaí. Ele é suspeito de agredir a companheira, que está grávida de cinco meses.

A equipe foi acionada via 190 para atender a ocorrência. No local, os policiais fizeram contato com a vítima, que relatou ter tido um desentendimento com o companheiro e afirmou ter sido agredida com um tapa no rosto.

Segundo a mulher, a discussão teria começado por motivo de desconfiança, após uma ligação telefônica não atendida.

O suspeito foi detido e encaminhado ao Plantão Policial, onde foi autuado em flagrante por violência doméstica, permanecendo à disposição da Justiça.

