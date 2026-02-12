12 de fevereiro de 2026
APÓS REFORMA

Cras Nordeste retoma atendimentos em seu prédio de origem

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Os atendimentos à população da região Nordeste já estão sendo realizados novamente no endereço habitual; quanto ao Cras Norte, os atendimentos continuam temporariamente no Cras Central
Os atendimentos à população da região Nordeste já estão sendo realizados novamente no endereço habitual; quanto ao Cras Norte, os atendimentos continuam temporariamente no Cras Central

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads), informa que o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Nordeste voltou a funcionar em seu prédio de origem.

Com isso, os atendimentos à população da região Nordeste já estão sendo realizados novamente no endereço habitual:

Cras Nordeste
Rua Rio de Janeiro, 808 – Jardim Tarumã
Telefones: (11) 4589-6884
E-mail: crasnordeste@jundiai.sp.gov.br

Já o Cras Norte permanece, de forma provisória, com atendimento no Cras Central. A previsão é que o retorno ao prédio de origem ocorra a partir do dia 23 de fevereiro de 2026, após a finalização completa dos reparos no espaço.

Atendimento provisório do Cras Norte
Endereço: rua Senador Fonseca, nº 605 – Centro
Telefones: (11) 94036-6175 ou (11) 94087-4564

Em caso de dúvidas, os munícipes podem entrar em contato diretamente com as unidades pelos canais informados.

