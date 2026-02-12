A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads), informa que o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Nordeste voltou a funcionar em seu prédio de origem.

Com isso, os atendimentos à população da região Nordeste já estão sendo realizados novamente no endereço habitual:

Cras Nordeste

Rua Rio de Janeiro, 808 – Jardim Tarumã

Telefones: (11) 4589-6884

E-mail: crasnordeste@jundiai.sp.gov.br