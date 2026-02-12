Três mulheres foram presas por furto a uma farmácia e uma loja em um shopping de Jundiaí, na tarde desta quarta-feira (11). Elas têm 23, 42 e 45 anos e são de São Paulo. A prisão foi feita por guardas muncipais. Segundo a GM, os produtos furtados estão avaliados em aproximadamente R$ 10 mil.

A GM informou que, por volta das 17h30, recebeu a denúncia de que três mulheres haviam furtado produtos de uma farmácia e de uma loja em um shopping center. Após a ação, as crimonosas deixaram o local em um carro preto.

Durante patrulhamento, duas suspeitas do crime foram localizadas no viaduto General Euclides Figueiredo. A terceira foi abordada na rua Graciliano Ramos e estava com uma bolsa marrom com fundo falso, onde havia uma peça de roupa. No interior do veículo utilizado pelo trio, os guardas encontraram diversas peças de vestuário e cosméticos.