A Prefeitura de Jundiaí segue ampliando e qualificando a rede de Atenção Básica com a construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) Ivoturucaia. Com previsão de entrega para o segundo semestre deste ano, o novo equipamento vai ampliar o acesso da população da região a serviços de saúde com mais estrutura, acolhimento e qualidade no atendimento.
Com área total de 688,1 m² e 533,54 m² de área construída, a nova UBS foi projetada para atender à crescente demanda da região, que vem passando por um processo contínuo de expansão urbana. O espaço contará com recepção, sala de espera com capacidade para 51 pessoas, três salas de acolhimento, sala de amamentação, sala de vacinação, quatro consultórios médicos e dois consultórios odontológicos, garantindo atendimento completo e resolutivo à população.
LEIA MAIS:
O prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, realizou uma vistoria técnica na obra e reforçou a importância do investimento para a cidade. “A UBS Ivoturucaia simboliza o compromisso da gestão com a saúde pública, com o cuidado próximo das pessoas e com um serviço que respeita a história e as necessidades de quem vive aqui. Estamos construindo um espaço pensado para acolher, prevenir e cuidar”, afirmou o prefeito.
A implantação da UBS Ivoturucaia atende a uma demanda antiga dos moradores, construída a partir de um processo de escuta ativa promovido pela prefeitura. A população participou das discussões e acompanhou inclusive a apresentação da planta da nova unidade, fortalecendo o vínculo entre o poder público e a comunidade.
“Essa UBS nasce a partir do diálogo com a população. Ouvimos os moradores, entendemos as necessidades da região e construímos um equipamento que responde a esse crescimento, com estrutura adequada, ambientes acolhedores e serviços que garantem cuidado integral às pessoas”, destacou a secretária de Promoção da Saúde.