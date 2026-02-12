A Prefeitura de Jundiaí segue ampliando e qualificando a rede de Atenção Básica com a construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) Ivoturucaia. Com previsão de entrega para o segundo semestre deste ano, o novo equipamento vai ampliar o acesso da população da região a serviços de saúde com mais estrutura, acolhimento e qualidade no atendimento.

Com área total de 688,1 m² e 533,54 m² de área construída, a nova UBS foi projetada para atender à crescente demanda da região, que vem passando por um processo contínuo de expansão urbana. O espaço contará com recepção, sala de espera com capacidade para 51 pessoas, três salas de acolhimento, sala de amamentação, sala de vacinação, quatro consultórios médicos e dois consultórios odontológicos, garantindo atendimento completo e resolutivo à população.

