Até a última atualização desta matéria ainda não haviam sido contabilizados os resultados referentes a Jundiaí que, assim como outros municípios da região, também foi alvo de mandados de busca, prisão e apreensões.

A Polícia Civil de São Paulo prendeu 430 agressores de mulheres. A ação reforçada nesta quarta-feira (11) foi realizada por meio da Operação M – Carnaval Seguro, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública, com apoio da Secretaria de Políticas para a Mulher. Foram mobilizados 1.500 policiais, 770 viaturas e, além das prisões, 14 armas de fogo foram aprendidas. A operação foi iniciada na segunda-feira (9).

O delegado-geral da Polícia Civil, Artur José Dian, afirma que, desses 430 presos, 45 foram flagrantes de homens que portavam armas de fogo. “Essa operação foi deflagrada única e exclusivamente com o intuito de retirar os agressores de circulação na semana de pré-Carnaval para que eles não possam cometer crimes contra as mulheres”, disse.

“Um agressor de mulher preso significa uma mulher, uma vida, uma família salva. Nós continuamos empenhados em acolher a vítima, no encaminhamento social, jurídico, para apoiá-la e também na qualificação de um ofício, se necessário, porque uma mulher com autonomia rompe o ciclo da violência”, afirmou a secretária de Políticas para Mulher, Adriana Liporoni.

De acordo com o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Osvaldo Nico Gonçalves, a Operação M reforça o compromisso do Governo de São Paulo em proteger as mulheres. “Essa operação vem desde a anterior, a Hera II, no final do ano passado, quando fizemos 110 prisões com mandado e outras 200 em flagrante. Hoje começamos cedo, antes das 6h, cumprindo mandados de prisão por todo o estado para retirar agressores das ruas e interromper ciclos de violência”, destacou.