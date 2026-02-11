A Prefeitura de Jundiaí divulgou na tarde desta quarta-feira (11) o balanço da 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí. Os dados revelam que o evento realizado ao longo de quatro finais de semana, registrou presença de 307.849 visitantes.

Parte do público veio de 23 estados brasileiros, do Distrito Federal e de 34 países localizados nos cinco continentes. Os dados reforçam o papel do evento como um dos principais atrativos turísticos, culturais e gastronômicos do país.

