A Prefeitura de Jundiaí divulgou na tarde desta quarta-feira (11) o balanço da 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí. Os dados revelam que o evento realizado ao longo de quatro finais de semana, registrou presença de 307.849 visitantes.
Parte do público veio de 23 estados brasileiros, do Distrito Federal e de 34 países localizados nos cinco continentes. Os dados reforçam o papel do evento como um dos principais atrativos turísticos, culturais e gastronômicos do país.
LEIA MAIS:
Mesmo diante de um janeiro atípico, marcado por volumes elevados de chuva, o brilho da festa se manteve. Somente no último mês, Jundiaí acumulou 491 milímetros de chuva, volume superior ao registrado no mesmo período de 2025 (327 mm). Em 2026, o acumulado já chega a 560 milímetros. Ainda assim, a programação diversificada, a estrutura e o acolhimento do público garantiram o sucesso da edição do evento.
Alcance e projeção global histórica
A 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí ampliaram ainda mais sua projeção em 2026. Com base no cruzamento de dados da Pesquisa de Visitantes, das fichas de avaliação dos expositores e no monitoramento de balanços oficiais, o evento registrou um alcance global significativo.
Países visitantes – edição 2026
Américas (11) - Argentina, Bolívia, Canadá, Chile, Colômbia, Equador, Estados Unidos, México, Paraguai, Uruguai e Venezuela;
Europa (11) - Alemanha, Espanha, França, Itália, Noruega, Países Baixos (Holanda), Polônia, Portugal, Reino Unido (Inglaterra), Rússia e Suécia;
Ásia e Oceania (8) - Austrália, China, Índia, Irã, Japão, Tailândia, Turquia e Ucrânia;
África (4) - Angola, Marrocos, Moçambique e Somália.
Esse panorama reforça o reconhecimento internacional da Festa da Uva e evidencia o potencial turístico de Jundiaí, que, mesmo diante de um janeiro marcado por chuvas intensas, consolidou uma edição histórica em público e alcance global.
Tradição, identidade e fortalecimento da cidade
Ao longo de quatro finais de semana, o evento reforçou a identidade de Jundiaí como referência na viticultura brasileira, celebrando a Uva Niagara Rosada, os produtores rurais e a história que deu origem ao evento. Mais do que números, a edição de 2026 ficou marcada pela resiliência, pelo engajamento do público e pela capacidade de Jundiaí de realizar um grande evento mesmo diante de desafios climáticos.
A Festa da Uva reuniu música, tradição, cultura, agricultura, economia criativa e lazer em um ambiente pensado para todos os públicos, com espaços temáticos, atividades para crianças, áreas gastronômicas, valorização dos produtores rurais e ações de acessibilidade e inclusão.
Com público expressivo, alcance nacional e internacional e reconhecimento do público, a Festa da Uva se despede desta edição reafirmando seu lugar de destaque no calendário turístico e cultural do Brasil e já deixando expectativa para o próximo ano.