Estão contemplados os quatro programas da SMEL: Esporte Maior (adultos acima de 18 anos); PEAMA (Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas, voltado a pessoas com deficiência); Esporte Campeão (atletas que representam o município em competições regionais e nacionais); e Escola do Esporte (crianças e adolescentes em fase de iniciação esportiva).

O prazo para que alunos que já integram o ‘Time Jundiaí’ se rematricularem termina na próxima sexta-feira (13). O período de rematrículas foi aberto pela Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL).

Para garantir a vaga, o aluno deve procurar o professor da sua modalidade no respectivo centro esportivo para verificar a disponibilidade de horário e, em seguida, preencher a ficha eletrônica de rematrícula. O PEAMA possui prazos e procedimentos específicos. Para outras informações, os interessados devem procurar a secretaria do programa, localizada no ginásio do CECE Dr. Nicolino de Lucca (Bolão).

“O preenchimento do formulário on-line agiliza o processo de rematrícula. Neste momento, a prioridade é para os alunos que já participaram das atividades no ano passado”, explicou a diretora do Departamento de Esporte Educacional e Participação da SMEL, Rachel Ciaco Nunes.

Para novos alunos interessados em ingressar em uma das 55 modalidades do ‘Time Jundiaí’, as vagas remanescentes estarão disponíveis nos dias 19 e 20 de fevereiro. As aulas terão início no dia 23 de fevereiro. Caso não haja disponibilidade imediata, o interessado poderá solicitar inclusão em lista de espera junto aos educadores esportivos.