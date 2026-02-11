O motorista de um Corolla ficou levemente ferido após o carro que dirigia ser atingido na lateral por um caminhão carreta. O acidente foi registrado na tarde desta quarta-feira (11) no km 64 da rodovia dos Bandeirantes, em Jundiaí, na altura do Jardim das Tulipas.

Segundo a Artesp, os veículos trafegavam sentido São Paulo quando ocorreu o acidente. Ainda de acordo com a Artesp, o motorista do Corolla sofreu ferimentos leves e o condutor do caminhão não se feriu.

Devido ao acidente a pista foi parcialmente interditada. Com isso, a concessionária que administra a via registrou congestionamento de 3km. Neste momento o trânsito está normalizado.