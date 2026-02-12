A ozonioterapia é uma prática terapêutica complementar que utiliza uma mistura de oxigênio e ozônio, aplicada por profissionais habilitados, com o objetivo de auxiliar no tratamento de diversas condições clínicas. Seus efeitos anti-inflamatórios, antimicrobianos e estimulantes da oxigenação tecidual têm ampliado seu uso na área da saúde, especialmente quando associada a um cuidado humanizado e individualizado.

Em Jundiaí, esse atendimento vem sendo realizado de forma especializada pela Terapeuta Larissa Cenciani (@lcozonio), que atua com foco na ozonioterapia domiciliar, levando o tratamento até a casa do paciente. Essa modalidade de atendimento possibilita mais conforto, segurança e continuidade do cuidado, reduzindo a necessidade de deslocamentos e a exposição a ambientes hospitalares, um diferencial importante para idosos, pessoas com mobilidade reduzida e pacientes em reabilitação.

Entre os principais benefícios da ozonioterapia estão a melhora da circulação sanguínea, a redução de processos inflamatórios, o auxílio no controle da dor e o fortalecimento do sistema imunológico. Em feridas crônicas, como úlceras por pressão e lesões de difícil cicatrização, o ozônio pode contribuir no combate a microrganismos e na regeneração dos tecidos. Também é utilizado como terapia complementar em dores articulares, problemas musculares e algumas doenças crônicas, sempre associado ao tratamento médico convencional.

No atendimento domiciliar, realizado pela Terapeuta Larissa Cenciani, o cuidado vai além da aplicação da técnica. Cada paciente passa por uma avaliação individualizada, na qual são definidos os objetivos terapêuticos e a via de aplicação mais adequada que pode ser tópica, subcutânea ou por meio de sistemas específicos. O acompanhamento próximo permite observar a evolução clínica e ajustar o plano de cuidados conforme a resposta ao tratamento.

Outro diferencial do atendimento em casa é a possibilidade de um olhar ampliado sobre a realidade do paciente. Ao estar no ambiente domiciliar, a profissional orienta familiares e cuidadores sobre todos os cuidados, integrando a ozonioterapia a um plano de cuidados mais completo e contínuo.

É fundamental destacar que a ozonioterapia deve ser realizada exclusivamente por profissionais capacitados, seguindo normas técnicas e protocolos de segurança. Antes do início do tratamento, é necessária avaliação clínica para identificar indicações e possíveis contra indicações, garantindo que a terapia seja aplicada de forma ética e segura.

Dessa forma, o trabalho desenvolvido pela terapeuta Larissa Cenciani representa a união entre tecnologia, humanização e cuidado domiciliar. A ozonioterapia em casa se consolida como uma alternativa moderna e acessível, que contribui para o alívio de sintomas, para a recuperação funcional e para a promoção da qualidade de vida, respeitando as necessidades reais de cada paciente.

Edvaldo de Toledo é empresário, enfermeiro, especialista em Gerontologia e Geriatria, Apresentador do IssoPodAjudar, Criador da Cuidare Home Care (@edvaldo.toledo)