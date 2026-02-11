A Polícia Civil realiza nesta quarta-feira (11) a ‘Operação M – Carnaval Seguro’ para o cumprimento de mais de mil mandados de prisão contra agressores de mulheres em todo o estado de São Paulo. A ação acontece também em Jundiaí e região, é coordenada pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e mobiliza cerca de mil policiais. Até o momento, 150 condenados pela Justiça foram presos em diferentes cidades.
“Essa operação reforça que a violência contra a mulher é tratada com máxima prioridade. As forças policiais estão mobilizadas para cumprir decisões da Justiça, retirar agressores das ruas e interromper ciclos de violência”, destacou o secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo, Osvaldo Nico Gonçalves.
As ações tiveram início na segunda-feira (9), com a execução de mandados de prisão em todo o estado. “São agressores condenados que buscamos colocar atrás das grades para garantir à mulher o direito de viver livre e com segurança”, afirmou a coordenadora das DDMs, delegada Cristiane Braga. Hoje é considerado o “Dia D” da operação, com a mobilização de agentes e ações em diversas cidades paulistas.
Durante as diligências, quatro armas de fogo irregulares foram apreendidas. A iniciativa, que segue em andamento, integra um conjunto de ações permanentes do Governo do Estado de São Paulo voltadas à prevenção da violência contra a mulher, à repressão qualificada dos agressores e ao fortalecimento da rede de proteção às vítimas.