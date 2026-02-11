A Polícia Civil realiza nesta quarta-feira (11) a ‘Operação M – Carnaval Seguro’ para o cumprimento de mais de mil mandados de prisão contra agressores de mulheres em todo o estado de São Paulo. A ação acontece também em Jundiaí e região, é coordenada pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e mobiliza cerca de mil policiais. Até o momento, 150 condenados pela Justiça foram presos em diferentes cidades.

“Essa operação reforça que a violência contra a mulher é tratada com máxima prioridade. As forças policiais estão mobilizadas para cumprir decisões da Justiça, retirar agressores das ruas e interromper ciclos de violência”, destacou o secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo, Osvaldo Nico Gonçalves.

LEIA MAIS: