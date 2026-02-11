A Fundação Casa, vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania, lançou, nesta terça-feira (10), o Selo Parceiro da Socioeducação, iniciativa institucional criada para reconhecer e dar visibilidade a pessoas físicas, organizações da sociedade civil, empresas, órgãos públicos e municípios que desenvolvem ações de impacto direto no atendimento a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas no Estado de São Paulo.

O Selo nasce do entendimento de que a socioeducação é uma política pública construída de forma compartilhada, que depende da articulação entre o poder público, a sociedade civil e a iniciativa privada para garantir direitos, ampliar oportunidades e promover a reinserção social dos jovens. O reconhecimento será concedido anualmente a iniciativas que contribuam de maneira efetiva para o fortalecimento do sistema socioeducativo em meio fechado.

Podem concorrer projetos ligados a áreas como educação formal e complementar, qualificação profissional, empregabilidade, cultura, esporte, saúde, cidadania, inclusão social e fortalecimento da rede de proteção. As iniciativas também devem dialogar com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas, especialmente aqueles relacionados à educação de qualidade, à redução das desigualdades e à promoção de direitos.