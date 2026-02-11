Aos fins de semana, sobretudo aos domingos, é comum ver carros antigos circulando pela cidade. De placa preta, eles pertencem a colecionadores que solicitaram ao Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) um reconhecimento pelo valor histórico de seus bem-cuidados veículos, um hábito que vem se popularizando nos últimos anos. De 43.037 unidades em 2023, a frota de placas pretas do estado de São Paulo passou a 76.087 em fevereiro de 2026, um aumento de 43%, segundo números do Detran-SP. Apenas em Jundiaí, são 1.509 veículos de colecionadores, com até 111 anos de vida ativa.

O veículo mais antigo da cidade é um Dodge Touring conversível 1915, da fábrica criada pelos irmãos Dodge nos Estados Unidos no início do século XX. O segundo é um Ford 1925, seguido por um Chrysler do ano seguinte. Cada um tem apenas um exemplar em Jundiaí. Mas o líder no gosto dos colecionadores é mesmo o popular Fusca, com 332 exemplares de placa preta fabricados entre 1959 e 1996 – de uma frota de quase 17.000 em todo o estado. Um veículo, para ter a placa de coleção, deve possuir ao menos 30 anos.

