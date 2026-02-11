Os números refletem o desempenho da região composta pelos municípios de Jundiaí, Cabreúva, Cajamar, Campo Limpo Paulista, Itatiba, Itupeva, Jarinu, Louveira, Morungaba, Várzea Paulista e Vinhedo.

A regional do Ciesp Jundiaí, composta por 11 municípios, iniciou 2026 com desempenho positivo nas exportações. Em janeiro, as vendas externas somaram US$ 188,6 milhões, um crescimento de 4,2% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando o volume foi de US$ 181,0 milhões.

As importações, por sua vez, totalizaram US$ 756,5 milhões, registrando queda de 3% em relação a janeiro de 2025, quando alcançaram US$ 779,6 milhões. O movimento reforça o perfil industrial e produtivo da região, com forte presença de setores de maior valor agregado.

Entre os principais produtos exportados pela regional de Jundiaí em janeiro estão máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (23,4%), máquinas, aparelhos e materiais elétricos (16,7%) e produtos de perfumaria (8,9%). Já as importações se concentraram em máquinas, aparelhos e materiais elétricos (30,2%), máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (19,6%) e produtos farmacêuticos (8,7%).

No recorte dos principais mercados, os Estados Unidos lideraram como destino das exportações da regional, com 19,2% de participação, seguidos por Argentina (18,6%) e Chile (9,4%). Do lado das importações, a China permaneceu como principal origem (33,3%), à frente de Alemanha (9,1%) e Estados Unidos (8,1%).