Um cão farejador da Guarda Municipal de Cabreúva localizou quase mil porções de maconha durante um trabalho de faro em área de mata na região do bairro Fazendinha Real, nesta terça-feira (10).
Os guardas faziam patrulhamento, quando resolveram colocar o k-9 Glock para farejar em uma área de mata costumeiramente usada por traficantes para fugas e esconderijo de drogas. O animal levou poucos minutos para localizar 966 porões de maconha, que pesaram 1,788 kg.
O entorpecente foi levado para a delegacia, onde a ocorrência foi apresentada para posterior investigação da Polícia Civil.