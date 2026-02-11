11 de fevereiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
TRÁFICO

Cão farejador acha 966 porções de maconha em área de fuga

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
Os GMs levaram a droga para apresentação na delegacia
Os GMs levaram a droga para apresentação na delegacia

Um cão farejador da Guarda Municipal de Cabreúva localizou quase mil porções de maconha durante um trabalho de faro em área de mata na região do bairro Fazendinha Real, nesta terça-feira (10).

Os guardas faziam patrulhamento, quando resolveram colocar o k-9 Glock para farejar em uma área de mata costumeiramente usada por traficantes para fugas e esconderijo de drogas. O animal levou poucos minutos para localizar 966 porões de maconha, que pesaram 1,788 kg.

O entorpecente foi levado para a delegacia, onde a ocorrência foi apresentada para posterior investigação da Polícia Civil.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários