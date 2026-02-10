Jundiaí permanece em estado de atenção para deslizamentos de terra nesta quarta-feira (11). A Defesa Civil do Estado de São Paulo ampliou nesta terça-feira (10) para 45 cidades em estado de atenção devido aos altos acumulados de chuva registrados nas últimas 72 horas.

Segundo o órgão, as chuvas deixaram o solo saturado e aumentaram o risco de ocorrências, especialmente em áreas de encosta e regiões previamente mapeadas como vulneráveis. O nível de atenção indica possibilidade de ocorrência de deslizamentos, exigindo vigilância redobrada das defesas civis municipais e da população.

