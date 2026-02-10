11 de fevereiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
ALERTA TOTAL

Jundiaí permanece em estado de atenção para deslizamentos

Por Da redação | Agência Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Arquivo
Região de Jundiaí registra altos acumulados de chuvas nas últimas horas
Região de Jundiaí registra altos acumulados de chuvas nas últimas horas

Jundiaí permanece em estado de atenção para deslizamentos de terra nesta quarta-feira (11). A Defesa Civil do Estado de São Paulo ampliou nesta terça-feira (10) para 45 cidades em estado de atenção devido aos altos acumulados de chuva registrados nas últimas 72 horas.

Segundo o órgão, as chuvas deixaram o solo saturado e aumentaram o risco de ocorrências, especialmente em áreas de encosta e regiões previamente mapeadas como vulneráveis. O nível de atenção indica possibilidade de ocorrência de deslizamentos, exigindo vigilância redobrada das defesas civis municipais e da população.

LEIA MAIS:

Risco

No estágio de atenção, os municípios devem intensificar vistorias em áreas de risco, manter monitoramento permanente das condições do solo, reforçar ações de conscientização junto à população e manter equipes e recursos em prontidão, podendo propor a elevação do nível do plano caso os critérios técnicos indiquem agravamento do cenário. Em caso de risco iminente, a orientação é deixar o local imediatamente e acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários