Jundiaí permanece em estado de atenção para deslizamentos de terra nesta quarta-feira (11). A Defesa Civil do Estado de São Paulo ampliou nesta terça-feira (10) para 45 cidades em estado de atenção devido aos altos acumulados de chuva registrados nas últimas 72 horas.
Segundo o órgão, as chuvas deixaram o solo saturado e aumentaram o risco de ocorrências, especialmente em áreas de encosta e regiões previamente mapeadas como vulneráveis. O nível de atenção indica possibilidade de ocorrência de deslizamentos, exigindo vigilância redobrada das defesas civis municipais e da população.
Risco
No estágio de atenção, os municípios devem intensificar vistorias em áreas de risco, manter monitoramento permanente das condições do solo, reforçar ações de conscientização junto à população e manter equipes e recursos em prontidão, podendo propor a elevação do nível do plano caso os critérios técnicos indiquem agravamento do cenário. Em caso de risco iminente, a orientação é deixar o local imediatamente e acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.