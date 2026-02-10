11 de fevereiro de 2026
Novo comando

Paulista anuncia técnico Vinícius Munhoz

Por Editoria |
| Tempo de leitura: 1 min
@jpesportes.fotos
Vinícius Munhoz, novo técnico do Paulista FC
Vinícius Munhoz, novo técnico do Paulista FC

O Paulista apresentou oficialmente, na tarde desta terça-feira (10), no Estádio Dr. Jayme Cintra, o técnico Vinícius Munhoz. Em seu primeiro contato com a imprensa, o treinador demonstrou empolgação com a oportunidade de comandar o Galo e destacou a ambição de alcançar bons resultados ao longo da competição. Munhoz ressaltou o compromisso de trabalhar para recolocar o clube em um caminho competitivo, com o objetivo de conquistar um excelente campanha na Série A3 do Paulistão.

O novo treinador já inicia sua trajetória à frente da equipe nesta quarta-feira (10), quando o Paulista entra em campo contra o Desportivo Brasil, pelo Paulistão A3.

