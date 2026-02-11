Muita coisa a falar (e a se perguntar) sobre a Profissionalização de 72 Árbitros anunciada pela CBF. Serão 20 árbitros centrais, 40 bandeiras e 12 VARs (número considerado ideal para tocar o Brasileirão 2026).

Desde os anos 90, quando ingressei na Escola de Árbitros, ouço falar sobre a profissionalização da categoria. À época, o modelo dos sonhos era CLT, com todos os direitos assegurados (FGTS, INSS, PIS, COFINS recolhidos), mas que nunca saiu do papel.

Hoje, os árbitros costumam assinar um documento onde se dizem “prestadores autônomos de serviços aos clubes, sem vínculo empregatício à FPF ou CBF”. Em tese, quem paga a arbitragem é o clube mandante (na verdade, é o organizador, mas que desconta do time direto da receita).

Tempos atrás, fazia sentido cobrar a profissionalização, pois as taxas eram baixas e o árbitro obrigatoriamente deveria complementar seu salário com outra atividade profissional. Mas hoje, isso se tornou “conversa fiada” para a elite do apito. As taxas são altas, e os árbitros da série A vivem da arbitragem, seja nos jogos da CBF e/ou Federações Locais, seja em eventos municipais (os “por fora”, que costumam render, muitas vezes, mais do que um jogo do Campeonato Brasileiro).

No mundo ideal, um árbitro de futebol profissional teria um salário fixo e um percentual por jogo apitado. Suas escalas teriam um número mínimo e um número máximo de convocações, a fim de não ficar com poucas partidas e perder o ritmo de jogo, e ao mesmo tempo ter um período de descanso compatível para não sobrecarregá-lo. Nessa situação, teria dias pré-definidos com treinos supervisionados pelos preparadores físicos da CBF, e outros de atualização de regras com a Comissão de Arbitragem. Tudo controlado, com relatórios de desempenho e profissionais qualificados (fisiologistas, psicólogos e instrutores). Evidentemente, nesse modelo você não teria outra ocupação profissional e, além das cobranças de preparação, teriam os juízes as obrigações da carreira: preservação de imagem em publicidades que não condizem à atividade, veto a atuação em jogos amadores e/ou festivos fora da jurisdição da CBF, e avaliações de desempenho constantes.

O modelo proposto pela CBF é parecido com esse, quanto à remuneração. Mas me chamou a atenção o seguinte quesito, citado no anúncio:

“Além da remuneração específica, os 72 árbitros vão ser avaliados sistematicamente por observadores e uma comissão técnica contratada pela CBF. Receberão notas por uma composição de variáveis, como controle de jogo, aplicação das regras, desempenho físico e clareza na comunicação. Integrarão um ranking que será atualizado a cada rodada .”

Ora, quem é a “Comissão Técnica contratada”? Vemos os observadores (e a própria Comissão de Arbitragem) analisando erros cometidos, brigando com a imagem e, pior, orientando com equívocos! De nada adianta pagar mais aos árbitros, se quem os forma e os molda não tem competência. Talvez o maior problema não seja o árbitro em si, mas quem os treina!

Por fim: os árbitros precisam ser profissionais e serem cobrados como tal, mas não há quem os cobre de fato – eis a raiz do nosso grande problema. Aguardemos os próximos dias.

Rafael Porcari é professor universitário e ex-árbitro de futebol