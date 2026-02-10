Destinado principalmente a mulheres idosas, o projeto promove rodas de conversa e oficinas, criando um espaço seguro de escuta, acolhimento e troca de experiências. E, apesar de ser desenvolvido pela Graça Church, o projeto não tem vínculo religioso, idosos de toda a comunidade podem participar. Em entrevista à Rádio Difusora 810 AM, os idealizadores do projeto falaram sobre os encontros, que acontecem todas as quintas-feiras, sempre a partir das 15h.

Ao observar as idosas que frequentam a Graça Church, em Jundiaí, os integrantes da igreja perceberam que havia a necessidade de uma atividade voltada a elas, um espaço de acolhimento, escuta e inclusão. Deste modo, nasceu o Projeto + Vida.

O Projeto + Vida é um espaço de escuta e acolhimento desenvolvido por uma igreja, mas não tem caráter religioso, surge com o propósito de lembrar que a vida não perde valor com o passar do tempo

Psicólogo, Rodrigo Pierobon Rodrigues é o coordenador e mediador da roda de conversa e, segundo ele, o grupo é um espaço de convívio e fortalecimento de vínculos.“Nós observamos esses idosos que estavam desconectados, inicialmente dentro da igreja, mas depois esse grupo também foi aberto para quem não é da igreja. É um grupo que não tem caráter religioso. E nós temos o objetivo de levar assuntos para esses idosos, levar também alguns trabalhos manuais. E temos muitos sonhos e objetivos com esse grupo, né? De levá-los para viajar, de levá-los a conhecer lugares que eles não conhecem e aproveitar essa melhor fase da vida que eles estão vivendo.”

Esposa de Rodrigo, Daiane Cristina Dias Pierobon é mediadora da roda de conversa também e conta sobre a dinâmica. “Normalmente, a gente leva algum assunto. A gente prepara isso antes. E aí, na verdade, quem conduz o grupo são elas. A gente só media e elas que levam”, explica.

Rodrigo lembra que o grupo pode crescer, que novas integrantes são bem-vindas e, caso isso aconteça, a participação de todas continua sendo prioridade. “Nós entendemos que o grupo não pode ser muito grande. Se o grupo crescer muito, que a gente quer que cresça, nós vamos abrir novos grupos, porque quando nós temos um grupo de 20 pessoas, nós conseguimos ter uma intimidade maior com cada participante, conseguimos ouvir a história, e ajudar a interagir. Mas se eu tiver um grupo de 100 pessoas, nem todo mundo vai conseguir falar, nem todo mundo vai conseguir se expor.”