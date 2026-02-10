11 de fevereiro de 2026
FLAGRANTE

Mais uma vez PM prende falsos trabalhadores em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Os PMs conseguiram prender os dois suspeitos do crime
Mais uma vez, ladrões se passando por trabalhadores tentaram furtar cabos metálicos de postes de energia em Jundiaí. Desta vez, o caso ocorreu no bairro Ivoturucaia, na madrugada desta terça-feira (10), quando policiais militares da 1ª Companhia do 49º Batalhão prenderam dois suspeitos. Assim como no ocorrido no último dia 4, no bairro Mato Dentro, os criminosos utilizavam um veículo e uma escada extensiva para cometer o crime.

Os policiais realizavam patrulhamento pela avenida José Mezzalira quando desconfiaram de um carro estacionado na contramão. Ao se aproximarem, perceberam um homem enrolando fios que haviam sido retirados de um poste, além de notarem nervosismo em sua atitude. Durante a abordagem, os PMs também visualizaram um segundo suspeito, que recolhia a escada, se preparando para deixar o local.

Equipes de apoio foram acionadas e, durante a averiguação, os policiais localizaram ferramentas utilizadas no crime e cerca de 150 metros de cabos metálicos já arrancados dos postes.

Questionados, os suspeitos confessaram que haviam acabado de furtar os fios. O carro utilizado por eles estava adesivado com a marca de uma empresa, como parte da farsa.

Ambos foram conduzidos ao Plantão Policial, onde permaneceram presos em flagrante por furto qualificado.

