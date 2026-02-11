Após a derrota por 1 a 0 para o Rio Branco na última rodada, resultado que levou à demissão do técnico Raphael Pereira, o Paulista entra em campo nesta quarta-feira (10) sob novo comando, onde enfrenta o Desportivo Brasil, 14ª colocado na tabela. Agora dirigido por Vinícius Munhoz, o Galo busca recuperação no Paulistão A3, onde ocupa a 11ª colocação, com duas derrotas, dois empates e apenas uma vitória na competição.
Vinícius Munhoz fará sua estreia à frente do Paulista e teve pouco tempo de preparação, priorizando ajustes na organização da equipe. Em cinco rodadas disputadas, o Galo apresenta campanha irregular, aumentando a importância do confronto para a sequência do campeonato.
Para o confronto,o Paulista contará com uma longa lista de desfalques. O atacante Vitinho está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Emanuel, Matheus Henrique, Léo Couto, Isac, Léo Souza, Felipinho, Thomas Lamim e Maykon seguem fora da equipe por lesão.
O duelo é visto como fundamental para a equipe jundiaiense, que tenta se afastar da parte inferior da classificação e retomar a confiança na competição. A partida acontece nesta quarta-feira (10), às 20:00h, no estádio Dr. Jayme Cintra.