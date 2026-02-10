Desde a noite de domingo (8) até a manhã desta terça-feira (10), a chuva persistente em Jundiaí vem causando problemas em Jundiaí. Foram registradas duas ocorrências de interdição de imóveis no município: a queda de um muro de uma residência no Jardim São Camilo e o afundamento de uma calçada na rua Madri, na Vila São Sebastião.
No primeiro caso, o imóvel foi interditado e a família optou por ir para a casa de amigos e parentes. Na segunda ocorrência, duas residências foram interditadas. Um dos imóveis não possuía moradores. No outro, residia uma família composta por cinco pessoas. Os moradores deixaram a residência apenas com a roupa do corpo e foram prontamente acolhidos pela equipe da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads), sendo encaminhados à Casa da Família.
A Casa da Família, equipamento socioassistencial administrado pela Smads, realizou o acolhimento da primeira família encaminhada ao local. O atendimento teve como foco a proteção e o conforto, garantindo um espaço seguro e digno em um momento de vulnerabilidade.
O acolhimento da família aconteceu na noite de segunda-feira (9). São dois adultos e três crianças, além de um cachorro. Após vistoria técnica, a Defesa Civil identificou risco à segurança no local, devido ao afundamento de um trecho da via, queda de muro e indícios de movimentação do solo, como trincas em imóveis vizinhos.
Nesta terça-feira (10), a família será atendida pela assistente social de referência do território, que irá avaliar a situação e definir, em conjunto com a rede de atendimento, os próximos encaminhamentos necessários, incluindo o acesso a benefícios eventuais e a outras políticas públicas.
O espaço
Inaugurada em dezembro de 2025 pela Prefeitura de Jundiaí, a Casa da Família funciona como um espaço de apoio temporário para famílias que enfrentam situações emergenciais, assegurando proteção, dignidade e cuidado.
A secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Luciane Mosca, destacou a importância do equipamento para situações emergenciais. “A Casa da Família foi pensada justamente para momentos de urgência, em que as famílias precisam sair de suas casas de forma repentina. Nosso objetivo é oferecer um acolhimento humanizado, com estrutura adequada, enquanto organizamos toda a rede de proteção social para garantir segurança, dignidade e apoio emocional nesse período tão delicado”, afirmou.
O coordenador da Defesa Civil, coronel Gimenez, reforçou a atuação integrada entre as secretarias. “A interdição do imóvel foi uma medida preventiva para preservar vidas. A Casa da Família representa um avanço importante, pois permite que, ao retirar uma família de uma área de risco, possamos encaminhá-la imediatamente para um local seguro, estruturado e preparado para esse tipo de atendimento”, explicou.
A Casa da Família funciona como um lar temporário e foi estruturada para acolher famílias em situações de emergência ou de calamidade climática. O imóvel conta com dois quartos (um para o casal e outro destinado às crianças), sala, cozinha equipada, banheiro, área de serviço, quintal e espaço pet, garantindo que todos os membros da família, inclusive os animais de estimação, sejam acolhidos. O local tem capacidade para receber até uma família de até dez pessoas ou duas famílias de até quatro pessoas simultaneamente, por um período de até sete dias.
A Prefeitura de Jundiaí segue monitorando a área afetada e reforça que, em caso de emergências, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.