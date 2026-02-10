Desde a noite de domingo (8) até a manhã desta terça-feira (10), a chuva persistente em Jundiaí vem causando problemas em Jundiaí. Foram registradas duas ocorrências de interdição de imóveis no município: a queda de um muro de uma residência no Jardim São Camilo e o afundamento de uma calçada na rua Madri, na Vila São Sebastião.

No primeiro caso, o imóvel foi interditado e a família optou por ir para a casa de amigos e parentes. Na segunda ocorrência, duas residências foram interditadas. Um dos imóveis não possuía moradores. No outro, residia uma família composta por cinco pessoas. Os moradores deixaram a residência apenas com a roupa do corpo e foram prontamente acolhidos pela equipe da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads), sendo encaminhados à Casa da Família.