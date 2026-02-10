As rodovias que cortam a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) devem receber tráfego intenso de veículos no Carnaval. A expectativa das concessionárias é de que sejam mais de 3,3 milhões de veículos em trânsito nas vias.
Os horários de maior fluxo são na saída do feriado, nesta sexta-feira (13), das 16h às 20h, e na manhã de sábado (14), das 9h às 13h. No retorno, o movimento maior ocorrerá na terça-feira (17), das 15h às 22h, e na quarta-feira (18), das 10h às 12h.
Concessionária do sistema Anhanguera-Bandeirantes, a Motiva Autoban espera fluxo de 2,99 milhões de veículos nas rodovias sob gestão. Para atender o fluxo, a concessionária tem a Operação Carnaval. No domingo (15) e na terça-feira, os caminhões que se destinam à Capital pela Bandeirantes (SP-348) devem utilizar a Anhanguera (SP-330) no trecho do km 48 ao km 23, entre Jundiaí e São Paulo, acessando a rodovia pela Saída 48 da Bandeirantes. O desvio tem como objetivo melhorar a distribuição do tráfego. A concessionária prestará apoio à fiscalização feita pela Polícia Militar Rodoviária.
A Via Colinas espera receber quase 1 milhão de veículos em todas as rodovias que administra. Na região, as rodovias Dom Gabriel Paulino Bueno Couto e Marechal Rondon (SP-300), entre Jundiaí e Tietê, deve receber 180 mil veículos. A concessionária disponibiliza bases e atendimento ao usuário e reitera que, para garantir a segurança de todos que vão viajar durante o Carnaval, os motoristas não bebam antes e durante a viagem, não utilizem o celular na direção, respeitem os limites de velocidade, somente ultrapassem em local permitido e parem no acostamento apenas em casos de emergência.
Já a concessionária Rota das Bandeiras, que administra o Corredor Dom Pedro, informa que, na região de Jundiaí, as rodovias Eng. Constâncio Cintra (SP-360) e Romildo Prado (SP-063), que garantem a ligação do Corredor Dom Pedro ao Circuito das Frutas, deverão receber 170 mil veículos no total. A concessionária disponibiliza atendimento ao usuário e informa que os veículos utilizados nas viagens devem passar por manutenção preventiva básica, como a verificação dos níveis de água, óleo e combustível. A calibragem correta dos pneus, inclusive o estepe, também é fundamental. Também é importante verificar condições de freios, faróis e palhetas do para-brisa.