As rodovias que cortam a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) devem receber tráfego intenso de veículos no Carnaval. A expectativa das concessionárias é de que sejam mais de 3,3 milhões de veículos em trânsito nas vias.

Os horários de maior fluxo são na saída do feriado, nesta sexta-feira (13), das 16h às 20h, e na manhã de sábado (14), das 9h às 13h. No retorno, o movimento maior ocorrerá na terça-feira (17), das 15h às 22h, e na quarta-feira (18), das 10h às 12h.

Concessionária do sistema Anhanguera-Bandeirantes, a Motiva Autoban espera fluxo de 2,99 milhões de veículos nas rodovias sob gestão. Para atender o fluxo, a concessionária tem a Operação Carnaval. No domingo (15) e na terça-feira, os caminhões que se destinam à Capital pela Bandeirantes (SP-348) devem utilizar a Anhanguera (SP-330) no trecho do km 48 ao km 23, entre Jundiaí e São Paulo, acessando a rodovia pela Saída 48 da Bandeirantes. O desvio tem como objetivo melhorar a distribuição do tráfego. A concessionária prestará apoio à fiscalização feita pela Polícia Militar Rodoviária.