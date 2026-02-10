O Instituto Jundiaiense Luiz Braille de Assistência ao Deficiente da Visão informa à população como agendar para passar em consulta na Oftalmologia. Em caso de primeiro atendimento, é necessário procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência. Já as consultas com especialistas - para tratamentos de retina, glaucoma e estrabismo, por exemplo - devem ser agendadas diretamente com a instituição.
Para isso, é necessário enviar um e-mail para o endereço agendamento.braille@terra.com.br, com nome e sobrenome do paciente, número do cartão do SUS e telefone para contato.
“Estes dados são indispensáveis. Quando recebemos um e-mail sem estas informações, não há como encaminhar para agendamento", afirma a coordenadora administrativa da instituição, Lourdes Vieira.
Mensalmente, o Braille realiza sete mil consultas e 15 mil exames, todos gratuitos e pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A instituição reforça a importância de atenção à data e ao horário marcados, a fim de evitar ausências. Cerca de mil faltas são registradas por mês, o que compromete o atendimento de outros pacientes.
Com mais de oito décadas de atuação, o Instituto Luiz Braille é reconhecido pela excelência no atendimento oftalmológico e pelo trabalho de reabilitação visual, que promove qualidade de vida e inclusão. Atualmente, são 200 assistidos.
Vale lembrar, ainda, que a instituição não conta com WhatsApp. O Braille está localizado na avenida Dr. Sebastião Mendes Silva, nº 539, no bairro Anhangabaú. Para mais informações, acesse https://braillejundiai.org.br/.