O Instituto Jundiaiense Luiz Braille de Assistência ao Deficiente da Visão informa à população como agendar para passar em consulta na Oftalmologia. Em caso de primeiro atendimento, é necessário procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência. Já as consultas com especialistas - para tratamentos de retina, glaucoma e estrabismo, por exemplo - devem ser agendadas diretamente com a instituição.

Para isso, é necessário enviar um e-mail para o endereço agendamento.braille@terra.com.br, com nome e sobrenome do paciente, número do cartão do SUS e telefone para contato.

